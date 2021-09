Mette Frederiksen går efter de gamle, socialdemokratiske dyder. Og lader de unge betale

Ærkesocialdemokratisk. Og helt igennem Mette Frederiksen’sk.

Det er det helt centrale i den reform, som regeringen har lagt på bordet, og som indeholder roser til alle, men vel at mærke roser, der også har torne.

Den er et opgør med tanken om et videnssamfund, hvor det at gå på arbejde skal være selvudviklende for den enkelte. Som statsminister Mette Frederiksen sagde, da hun fremlagde reformen, vil hun »aflive den sejlivede myte om, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet«. Nej, man skal gå på arbejde for at kunne forsørge sig selv og bidrage til samfundet.