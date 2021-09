Forslag, der vil ramme unge, kan have uventet konsekvens

Effekten bliver meget begrænset. Det er det korte svar«.

Sådan siger professor og arbejdsmarkedsforsker Bent Greve, da Politiken beder om en vurdering af regeringens forslag om at sænke dimittendsatsen.

Forslaget er et led i regeringens reformudspil, der blev præsenteret tirsdag. I al sin enkelhed går det ud på, at nyuddannede kan se frem til at modtage færre dagpenge, hvis de står uden job efter endt uddannelse. Dagpengesatsen for nyuddannede er i dag 13.800 kroner. Regeringen foreslår, at det beløb sænkes til 9.500 kroner.