Støttepartier ønsker større flertal for dansk krigsdeltagelse

Hvis Danmark fremover sender soldater i krig ude i den store verden, skal det ske med et mere solidt rygstød i Folketinget end hidtil. Det mener regeringens støttepartier SF, De Radikale og Enhedslisten. Trioen ønsker to tredjedeles flertal for fremtidig dansk krigsdeltagelse. Det betyder, at der skal være et såkaldt kvalificeret flertal, hvis Danmark i fremtiden skal deltage i en krig. Altså ikke som i dag blot et simpelt flertal.

Meldingen er ikke ny, men er aktuel igen efter den kaotiske exit fra Afghanistan efter 20 års krig i landet, blandt andet med dansk deltagelse. Det giver stof til eftertanke, mener SF’s udenrigsordfører, Karsten Hønge.

»Verden er et usikkert sted, og klimakrisen vil bidrage til endnu mere uforudsigelige magtbalancer. Jeg synes, det er vigtigt, at vi som demokratisk samfund lærer af fortidens fejl og sikrer en mere grundig proces, når vi skal tage så gennemgribende beslutninger, som det er at sende danske kvinder og mænd i krig. Samtidig skylder vi vores soldater, at de bliver sendt afsted med størst mulige opbakning, og ikke efterlader deres indsats i et vakuum af politisk tovtrækkeri«, siger Hønge i en pressemeddelelse.

S har tidligere støttet forslaget

Det at sende danske soldater i krig er den »ultimative magtbeføjelse«, siger tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R).

»Vi skal og må lære noget. Der er mange aspekter at tage i betragtning, mange valg, der bør revurderes, også dette spørgsmål. Vi kan ikke ændre Grundloven her og nu, men vi burde kunne blive politisk enige om, at fremtidig dansk krigsdeltagelse bør bero på opbakning fra to tredjedele af Folketinget«, siger Lidegaard, som i dag er udenrigsordfører for sit parti.

Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm, tilføjer:

»Vi skal sætte alt ind for at undgå nye fejlslagne krige som i Afghanistan og Irak. At gå i krig er en af de mest alvorlige beslutninger et land kan træffe. Derfor skal sådan beslutning bygge på et bredere demokratisk mandat og gøres til genstand for en grundigere demokratisk debat«, siger Flyvholm.

Før 2019-valget støttede Socialdemokratiet et lignende SF-forslag, men efterfølgende har eksempelvis udenrigsminister Jeppe Kofod (S) udtalt, at »en bred forankring betyder ikke to tredjedele. Det betyder et bredt og godt samarbejde i Folketinget« om samme emne.

