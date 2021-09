Indrømmelser på klimaområdet. Det er ifølge Pia Olsen Dyhr et krav fra SF til regeringen i de kommende finanslovsforhandlinger. Partiformanden vil dog ikke sige, hvor stejlt et krav der præcis er tale om.

I forbindelse med partiets landsmøde i denne weekend præsenterer Pia Olsen Dyhr et klimaudspil, hvor der blandt andet står, at SF kræver, at regeringen leverer en konkret og realistisk køreplan for, hvordan man når i mål med 2030-målsætningen om en 70-procents CO 2 -reduktion.