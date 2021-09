Bundlinjen: Peter Hummelgaard er kommet på hårdt arbejde

Danmark får i år den største økonomiske vækst i 15 år. Så den store udfordring er ikke at få en højere vækstrate, men at sikre, at vi kan holde et pænt højt niveau i væksten i de kommende år. En af forudsætningerne er, at erhvervslivet kan ansætte den nødvendige arbejdskraft, og det kniber gevaldigt i øjeblikket.

Mangel på arbejdskraft er et akut problem i mange virksomheder, især i industrien, bygge- og anlæg og i hotel- og restaurationsbranchen. Derfor efterlyste erhvervsorganisationerne udspil med hurtigt virkende løsninger i finanslovsforslaget i sidste uge og i regeringens reformudspil mandag. De kom ikke, og derfor satser mange ledere i de trængte virksomheder på, at tredje gang bliver lykkens gang, når de mødes med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).