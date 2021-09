Opdateret klokken 16.20

Københavns Politi måtte onsdag eftermiddag afspærre et området foran Politikens Hus og sørge for, at Metroen midlertidigt ikke stoppede på Rådhuspladsen, mens man undersøgte et »mistænkelige forhold«.

Det oplyser central vagthavende Stefan Ladeby fra Københavns Politi.

Politiet undersøgte en mistænkelig taske foran Politikens Hus, men den viste sig hurtigt at være harmløs, og afspærringerne blev ophævet, oplyser politiet.

Foto: Martin Lehmann Afspærringen blev ophævet efter kort tid.

Afspærringen blev ophævet efter kort tid. Foto: Martin Lehmann