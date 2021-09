Har været tømt i 150 år: Nu får Nordsjælland en af sine større søer tilbage

NATURGENOPRETNING

Gendannelsen af Søborg Sø er det seneste i en række af store naturgenopretningsprojekter herhjemme. Her er nogle af de bedst kendte:

Filsø ved Varde var en gang Danmarks større søer, men i 1852 gik man i gang med af tørlægge søen. I 2010 blev området købt af Aage V. Jensens Naturfond, hvorefter man begyndte at genskabe søen. Det har ført til en eksplosion i dyrelivet omkring søen, der har vist sig at tiltrække bl.a. gæs, viber og sangsvaner og blive hjem for en lang række sjældne plantearter.

Gyldensteen Strand øst for Bogense på Fyn fik log at genopstå i 2014, hvor en række diger blev gennembrudt og naturen fik lov at rykke ind i det gamle fjordområde og blive en del af det nordfyske vadehav efter at have været tørlagt siden 1871. Det blev ifølge Dansk Ornitologisk Forening meget hurtigt til et af Fyns bedste fugleområder i en kystlagune med strandenge og rørskove.

Skjern Å var især i 1960’erne blevet hårdt reguleret af hensyn til landbruget og endte over lange stræk af åsystemet til at være en kanal. Det viste sig at være særdeles problematisk og bl.a. medføre, at store mængder af næringsstoffer blev skyllet ud i Ringkøbing Fjord. I 1998 vedtog Folketinget at genskabe ådalen, en arbejde, der var færddiggjort i 2003.

