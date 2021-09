Hans Davidsen-Nielsen: Det var en sælsom oplevelse at tilbringe fem dage i sommerhus med en ung mand, der var parat til at slå ihjel for sin tro og dø for Allahs sag

Den danske Guantánamofange Slimane Hadj Abderrahmane blev et symbol på den nye fjende, vi stod over for efter 11. september 2001, skriver journalist Hans Davidsen-Nielsen i dette essay om at tilbringe en uge i sommerhus med en militant islamist.