Minister venter klagestorm over nye ejendomsvurderinger

Skatteminister Morten Bødskov (S) venter, at 195.000 boligejere og virksomheder vil klage over de nye ejendomsvurderinger, der efter planen skal udsendes over de kommende år. Det fremgår af et faktaark, som Skatteministeriet har udarbejdet forud for udsendelsen af de første 50.000 vurderinger.

Skønnet over antallet af klager »er forbundet med stor usikkerhed«, skriver Skatteministeriet, der skønner, at der vil komme 75.000 klager over de nye ejendomsvurderinger og 120.000 klager over de vurderinger, der skal udarbejdes for årene fra 2013 til 2019, hvor ejendomsvurderingerne har været aflyst.

195.000 klager vil være et historisk højt tal, som vil kunne udløse kaos i klagesystemet og årelange ventetider på at få behandlet klagerne. De to vurderinger af erhvervsejendomme og ejerboliger i 2010 og 2011 udløste godt 14.000 klager, som det har taget flere år at få behandlet i klagesystemet.