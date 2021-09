Nu truer de tusindvis af klager, som regeringen har frygtet

Frygten for, at flere hundredtusind boligejere ville klage over deres nye ejendomsvurdering, var en af årsagerne til, at daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) i efteråret 2013 aflyste den vurdering, der ellers var på vej ud til boligejerne.

Rigsrevisionen havde dengang kritiseret, at der var fejl i tre ud af fire vurderinger, som kom fra det nedslidte og spareplagede Skat. Og Holger K. Nielsen erkendte, at der var risiko for, at borgernes mistillid ville udløse en klagestorm, som kunne lægge hele systemet ned.