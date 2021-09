Blå blok svarer igen med fælles landbrugsudspil: »Vi vil mere på klima, end regeringen vil i deres udspil«

Hvis blå blok skal være med i en klimaaftale, kræver det, at landbruget i langt mindre grad skal finansiere gildet, end tilfældet er i regeringens udspil. Sådan lyder det fra de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, som fredag morgen præsenterer et fælles udspil for dansk landbrug, som de nu går til de videre forhandlinger med.

Under titlen ’Fremtidens fødevarer er grønne og fra Danmark’ opridser partierne, hvad de selv kalder for en mere ambitiøs landbrugsaftale om miljø og klima end regeringens. Udspillet holder en hånd over fødevare- og landbrugssektoren. I modsætning til regeringens udspil skal der hverken skæres i hektarstøtten eller den målrettede regulering af kvælstoffer. Alligevel mener blå blok at kunne reducere en større mængde drivhusgasser end regeringen.