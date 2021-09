Politiet anholder 27-årig efter knivopgør i Esbjerg

En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et knivstikkeri på Præstebakken i Esbjerg tirsdag aften, hvor to mænd kom alvorligt til skade, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Flere biler var til stede, da der opstod et slagsmål på gaden. Slagsmålet endte med, at to mænd på 20 og 25 år blev stukket med kniv. De blev alvorligt såret, men er uden for livsfare. Tidligere torsdag oplyste politiet, at man havde identificeret alle de køretøjer, der var involveret i episoden. To af dem er fundet efterladt på en parkeringsplads ved Store Darum.

Politiet kender tilsyneladende ikke motivet til sammenstødet, men har tidligere udtalt, at man ikke kan udelukke, at der er tale om et opgør i bandemiljøet. To bander fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej har i årevis haft et anstrengt forhold til hinanden og har tidligere ligget i åben konflikt. Der har dog været stille omkring dem i et stykke tid.

Allerede natten til onsdag foretog politiet flere ransagninger i Esbjerg i forbindelse med efterforskningen af knivstikkeriet. Tre personer blev anholdt, men de blev efterfølgende løsladt igen.

Torsdagens anholdelse skete klokken 16.44 i forbindelse med en ransagning på Marbækvej i Esbjerg. Fredag tager anklagemyndigheden stilling til, om den 27-årige skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

