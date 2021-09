På 29 døgn mislykkedes tusindvis af opkald til 112

Hvis du ringer til 112-vagtcentralen, kan du ikke været helt sikker på, at dit opkald bliver stillet videre til regionens vagtcentral med det samme. Ifølge Berlingske, der igennem tre måneder har fået medarbejdere på Region Hovedstadens 112-vagtcentral til at indsamle dokumentation om mistede opkald, viser tallene, at tusindvis af opkald mistes.

Tal for 29 døgn de seneste tre måneder viser, at der var mindst 2.482 mistede opkald. Alene i første uge af september var der minimum 600 mistede opkald, skriver Berlingske.

Mistede opkald betyder, at man ikke går direkte igennem til en sundhedsfaglig medarbejder. I første omgang går opkaldet til Hovedstadens Beredskab, som skal vurdere, om der er er behov politi, brandvæsen eller ambulance.

I sidstnævnte tilfælde, skal der viderestilles til regionens 112-vagtcentral, og det er i denne viderestilling, at de mistede opkald opstår på grund af kø på linjen til regionens 112-vagtcentral.

For få kvalificerede medarbejdere

Hvis det ikke lykkes at få kontakt inden for 22 sekunder, tæller opkaldet for mistet, skriver Berlingske. De mange mistede opkald skyldes, at der ikke er nok medarbejdere til at besvare alle opkald.

Lone Lundberg sagde op i juni i år efter ti år på vagtcentralen. Hun kunne ikke stå inde for det, der foregik.

»Der er ikke noget odiøst i at have telefonkø i et callcenter, men det her er et beredskab. Det er liv og død. De mistede opkald kan i værste fald betyde, at vi ikke når at redde borgeren i tide. Det kan jeg ikke stå inde for. Det gav mavepine«, siger hun til Berlingske.

Der skal som udgangspunkt sendes en ambulance med udrykning fra regionens 112-vagtcentral, hvis et opkald er mistet. Men ifølge ansatte, som Berlingske har talt med, er der ikke nok ambulancer til alle mistede opkald på pressede dage. Mest alvorligt er det ifølge de ansatte, at den telefoniske førstehjælp forsinkes.

Ifølge vagtcentral-chef Preben Hansen skal de mistede opkald ses i lyset af, at samfundet igen er åbnet op efter corona. Han oplyser også, at man nu kalder de mistede opkald for timeout-opkald, da det er en mere retvisende betegnelse.

Adspurgt om, hvorvidt ledelsen har gjort nok for at løse problemet, svarer Preben Hansen:

»Jeg har svært ved at se, hvad vi skulle have gjort yderligere. Jeg synes, at det er dybt beklageligt, at vi er havnet i den her situation. Jeg kan ikke fremskaffe nok kvalificerede medarbejdere«, siger vagtcentral-chefen til Berlingske.

Han fortæller, at de har hjemtaget medarbejdere, som har arbejdet på både 1813 og 112, så de ikke arbejder på 1813.

ritzau