Mistænkt seriekrænker troppede selv op hos politiet

En 20-årig mand fra Randers er blevet anholdt for at have krænket flere unge kvinder i Trige gennem de sidste to uger.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Torsdag mødte manden selv op på politistationen i Aarhus C, hvor han fortalte, at det var ham, der var på politiets offentliggjorte billeder i sagen.

Han blev straks anholdt og vil fredag blive stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Han sigtes for otte forskellige forhold.

Østjyllands Politi har tidligere over for TV2 Østjylland fortalt, at anmelderne af krænkelserne både var teenagepiger og voksne kvinder, som enten er blevet forsøgt kysset eller befamlet af krænkeren.

»Vi er meget tilfredse med, at vi nu har anholdt den formodede gerningsmand, som har skabt meget stor utryghed i området. Det er en sag, der har haft høj prioritet, og vi har efterforsket den intenst og løbende haft patruljer derude«.

»Jeg vil gerne takke borgerne for at have bidraget både med tip og med de massive delinger af de billeder, vi offentliggjorde i sagen«, siger politiinspektør Brian Voss Olsen fredag i politiets pressemeddelelse.

