Beskæftigelsesministeren: Jeg vil aldrig bruge ordet »samfundsnassere«

Mette Frederiksen sagde i forbindelse med reformudspillet, at vi skal gøre op med den sejlivede myte, at arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet. Går du glad på arbejde hver dag?

»Pointen med den udtalelse er, at der er titusindvis, måske hundredtusindvis af folk, der hver dag passer jobs, som er essentielle for vores samfund, ikke kun fordi de har lyst, men jo også fordi det er det, der skal til, for at de kan betale deres regninger. Et så veludbygget velfærdssamfund som det danske hænger ikke sammen, hvis en stadig større del siger, at de ikke har lyst til at bidrage. Selv er jeg i den meget privilegerede situation, at jeg har et tillidshverv, som er meget hårdt arbejde, men hvor jeg jo også selv har søgt at få den tillid og det ansvar. Men det er da ikke ensbetydende med, at jeg hopper glad ud af sengen hver morgen. Der er bestemt også dage, hvor jeg langt hellere ville blive liggende. Sådan har, tror jeg, alle mennesker det. Men så gør man alligevel sin pligt«.