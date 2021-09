24-årig tiltalt for at have kørt teenagepige ihjel på Amager

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 24-årig mand er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved at have kørt en 19-årig kvinde ned natten til den 24. juni på Amager.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Desuden er den 24-årige og tre øvrige passagerer fra bilen tiltalt for at flygte fra ulykken.

Det var natten efter sankthansaften, at den 19-årige kvinde på cykel blev påkørt i vejkrydset Englandsvej/Sundholmsvej på Amager. Hun afgik ved døden om aftenen samme dag.

Den 24-årige mand og de tre øvrige passagerer kørte fra uheldsstedet, men blev anholdt samme dag efter en intensiv eftersøgning.

Et meget alvorligt hændelsesforløb

Anklageskriftet indeholder i alt fire forhold:

Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, flugt fra færdselsuheld, hvor en person er tilføjet betydelig personskade, en grov hastighedsovertrædelse forud for dødsulykken samt brugstyveri af motorkøretøj.

Advokaturchef Kristian Kirk vurderer, at der er tale om særlig hensynsløs kørsel.

»Tiltalepunkterne dækker over et meget alvorligt hændelsesforløb, og vores vurdering er, at der er tale om særlig hensynsløs kørsel«, udtaler han i politiets pressemeddelelse.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet, siden han blev fremstillet i grundlovsforhør den 25. juni. Sagen er nu sendt til Københavns Byret, hvor der skal findes en dato for retssagens begyndelse.

ritzau