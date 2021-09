Bundlinjen: Det giver mening, når Mærsk vil gøre det dyrere for sig selv

Det sker så godt som aldrig. At en topchef i en stor global virksomhed beder politikerne om at stramme og fordyre vilkårene for at drive forretning. Men det er, hvad Søren Skou, topchef i A.P. Møller – Mærsk, gør, når han i Berlingske Tidende opfordrer dem til at forbyde kontrahering af nye oliedrevne skibe. Og det giver god mening, også selv om det er et forslag, der af nogle vil blive opfattet som en provokation, der alene tjener Mærsks interesser og har meget lange udsigter.

Søren Skous forslag er helt i overensstemmelse med ejernes ønske om at vise samfundsansvar og drive »ordentlig virksomhed«, som Robert Uggla, administrerende direktør i A.P. Møller Holding A/S har beskrevet værdigrundlaget. Skibsfart er en af de store syndere i det globale klimaregnskab, og Mærsk tager sin egen medicin. Helt nye investeringer i klimavenlige skibe er det seneste og mest vidtgående bidrag til den grønne strategi, som A.P. Møller – Mærsk har foldet ud gennem en årrække for at sikre selskabets overlevelse og vækst på længere sigt.