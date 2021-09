Eksperter undrer sig: hvorfor kendte regionsrådsfomand ikke til 112-kaos

Det var ny viden for Region Hovedstadens formand, Lars Gaardhøj (S), da Berlingske torsdag bragte en historie om, at tusindvis af opkald til regionens vagtcentral 112 i løbet af de seneste måneder ikke er nået igennem, hvilket kan have kostet menneskeliv.

Men allerede i begyndelsen af august stillede et konservativt medlem af regionsrådet en række spørgsmål til forvaltningen om omfanget af mistede opkald. Det skete, efter at han var blevet kontaktet af en anonym medarbejder hos vagtcentralen, der var bekymret over de mange mistede opkald.