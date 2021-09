Sådan fungerer 112: Hvordan kan et opkald til vagtcentralen gå tabt?

Står man i akut situation, hvor der er brug for en ambulance, så vil man meget nødigt risikere at ringe forgæves. Men hen over sommeren er tusindvis af opkald til hovedstadens alarmcentral 112 ikke nået frem til det sundhedspersonale, der skal vurdere, om det er nødvendigt med en ambulance, og som kan sende redningsfolk afsted. Hen over 29 døgn har der været mindst 2.482 mistede opkald, skriver Berlingske.

Ifølge medarbejderne i vagtcentralen kan det have kostet menneskeliv og forsinket behandlingen i situationer, hvor minutter er afgørende.