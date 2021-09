Billedet af en smilende dreng udstillede menneskesmuglernes kynisme. Nu er der en dansk forbindelse i sagen

Nytårsdag fandt to betjente liget af en lille dreng skyllet op på stranden i Karmøy i det sydvestlige Norge. Ved siden af liget lå der både børnetøj og en redningsvest af udenlandske fabrikanter, som hjalp politiet på sporet af drengens identitet. Han viste sig at være identisk med 15 måneder gamle Artin Irannezhad, der sammen med sin familie var flygtet fra Iran fem måneder tidligere med drømmen om et bedre liv i Storbritannien.

En drøm der aldrig blev til virkelighed.

I stedet blev Artin Irannezhad og hans familie en del af en kedelig statistik over druknede migranter og et billede på den kynisme, som menneskesmuglerne står for, og som der nu også er en dansk forbindelse til i sagen, skriver Jyllands-Posten i en længere artikel.

En 37-årig iraner, der er bosat i Viborg, er af fransk politi blevet sigtet for at have købt gummibåde og organiseret den sejlads over Den Engelske Kanal, der kostede Artin Irannezhad, hans forældre og to ældre søskende livet, da deres gummibåd 27. oktober 2020 kæntrede ud for den franske kyst, hvor havet efterfølgende førte Artin Irannezhads lig helt til Norge.

Nægter sig skyldig

Jyllands-Posten har blandt andet gennemgået en række retsdokumenter i sagen og den 37-årige iraner risikerer ifølge avisen 10 års fængsel, hvis han findes skyldig. Manden er på begæring af fransk politi blevet varetægtsfængslet i Danmark, så han ikke stikker af til udlandet, inden han efter planen skal udleveres til retsforfølgelse i Frankrig.

Han er sigtet for fire forhold; menneskesmugling, manddrab ved forsætlig tilsidesættelse af pligten til omsorg eller sikkerhed, fareforvoldelse samt deltagelse i en kriminel organisation. Ifølge avisen nægter den 37-årige mand sig dog skyldig i alle forhold og siger blandt andet, at han aldrig har været i Frankrig.

»Det afgørende for den her sag bliver, om man kan bevise, at manden ikke bare har købt gummibåde, men at der også har været en økonomisk gevinst i det for ham,« siger juraprofessor ved Københavns Universitet Thomas Gammeltoft-Hansen til Jyllands-Posten.

Politiken har tidligere beskrevet, hvordan familien havde betalt menneskesmuglere godt 150.000 kroner for at hjælpe dem fra Iran til Storbritannien via Tyrkiet, Italien og Frankrig.

Der er med andre ord store summer på spil, og ifølge Thomas Gammeltoft-Hansen, der forsker i migration og flygtningelov, er menneskesmugling da også den hurtigst voksende form for grænseoverskridende kriminalitet i verden.