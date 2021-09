Udsigt til store ændringer for nybagte forældre: Politisk flertal tager varmt imod ny barselsaftale

Mor tager barslen, mens far går på arbejde. Sådan har systemet i mange hjem været indrettet i årevis, men hvis det står til organisationer og partier i Folketinget, skal der indføres ligestilling på området.

Arbejdsmarkedets parter i form af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har indgået en historisk aftale, der skal danne grundlag for ny reform på barselsområdet. Parterne foreslår, at mor og far - eller medforældre - får ret til den samme mængde barsel, samtidig med at begge forældre får øremærket 11 ugers barsel hver. Det sker på baggrund af et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at indføre øremærket barsel på mindst ni uger til begge forældre. Det skriver Berlingske.