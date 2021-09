Sygeplejerskerne på Herlev Hospital har tirsdag nedlagt arbejdet for en time.

Det oplyser Rasmus Christian Post, som er en af de sygeplejersker, der har nedlagt arbejdet.

Det sker, på trods af at Arbejdsretten har pålagt sygeplejerskerne at genoptage arbejdet.

»Vi gør det for at sikre patienterne den pleje og omsorg, de har behov for, at der er hænder nok og fair arbejdsvilkår og løn«, siger han.

Ritzau