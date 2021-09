Anden halvleg: Drikker du aldrig kaffe om aftenen?

Hvor fedt, at du fortæller, at du ikke kan sove, hvis du får kaffe senere end klokken 20. Mens du med to hænder mimer, at du skubber kaffekanden væk i panik.

Hør nu, det var et tilbud. Jeg er også ligeglad, om du bruger tandtråd eller døjer med noget stivhed i nakken, hvis hovedpuden er for høj. Det var kaffe, vi talte om. Hvad skete der for nej tak?