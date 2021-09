Ventetid til køreprøver tvinger elever rundt i landet: Frederik Hauch blev tilbudt køreprøve 361 kilometer væk

Eleverne på de danske køreskoler farter rundt i landet i en desperat jagt efter at få en ledig tid til køreprøve.

Efter det seneste halvandet års coronanedlukninger har køreskoler rundt i landet fået opbygget en pukkel af elever, der ikke lige er sådan at komme af med igen. Køerne til at booke både teoriprøver og køreprøver er alenlange, og det tvinger nu flere kommende bilister til at søge mod andre egne af landet for at få tid hos en motorsagkyndig. Det skriver DR, der har snakket med kørelærere rundt omkring på Sjælland, der har oplevet, at deres elever har set sig nødsaget til at rejse til rundt i landet for at få en prøve.