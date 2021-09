1.428 dræbte delfiner på Færøerne får sociale medier til at koge over

Færøerne trækker ofte overskrifter verden rundt, når en grindefangst har fundet sted. Nogle finder det barbarisk, mens andre argumenterer for, at det er naturens gang, og at hele dyret bliver brugt. Nu trækker den lille øgruppe overskrifter igen, efter at 1428 delfiner blev dræbt søndag.

På sociale medier kan man følge en heftig debat. Færingerne er uenige om, drabene skulle have fundet sted. Her giver flere brugere udtryk for, at de bekymrer sig over, hvilken betydning det kan have for øernes omdømme, når billederne fra delfinfangsten breder sig. Andre maner til ro og pointerer, at fangsten foregik stille og roligt og meget humant. Til sidst er der også brugere, især fra Danmark, der mener, at det er en uacceptabel måde at behandle dyr på.