To er anholdt efter skudepisode i Ladegårdsparken i Holbæk

Politiet har anholdt to personer efter en skudepisode i Ladegårdsparken i Holbæk tirsdag aften.

Det bekræfter vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

De to mænd kommer fra København og er henholdsvis 23 og 27 år, oplyser politiet i et tweet natten til onsdag.

Her oplyses det også, at en forurettet person, en 20-årig mand fra Odsherred, afviser at samarbejde med politiet og fortælle, hvad der sket.

Politiet rykkede ud til området kort før klokken 22 efter meldinger om flere skud.

Siden har efterforskere fundet flere patronhylstre på stedet.

»De hylstre, som jeg har set, de har været løse skud«, siger vagtchefen natten til onsdag.

På vej til at flygte fra stedet

Ingen er ramt blevet under episoden tirsdag aften.

Det er politiets formodning, at de anholdte mænd var på vej til at flygte fra stedet, inden de blev stoppet.

»De er ved at blive afhørt lige nu af efterforskere. Vi har selvfølgelig gang i en ret massiv politioperation i området, hvor vi har forhørt os hos folk og talt med vidner. Det har givet os grund til at tro, at de anholdte var på vej væk fra stedet«, siger vagtchefen.

Området ved Ladegårdsparken er blevet afspærret, imens politiet efterforsker episoden.

Billeder viste tirsdag aften, at mindst fem politikøretøjer var på stedet.

Vagtchefen ønsker for nuværende ikke at oplyse yderligere om de anholdte.

ritzau