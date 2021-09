Forsker: Hver femte mand er ringe dækket ved barsel

Et argument mod længere øremærket barsel til fædre lyder på, at det er dyrt for familierne, når mænd går på barsel. Men meget tyder på, at langt de fleste er økonomisk sikret. Det viser en rundringning til fagbevægelserne, som Politiken har foretaget, efter at Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet enige om en aftale, der giver mænd og kvinder lige barselsrettigheder.

Selv traditionelle mandefag som Dansk Metal og håndværkerne har rent faktisk allerede indført, at man kan få løn under 11 ugers barsel. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Bent Greve kan hovedparten af arbejdsmarkedet, med deres nuværende overenskomster, se frem til, at de næsten kan få 11 uger med fuld løn, både for mænd og kvinder.