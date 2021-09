Aarhusiansk rapper forblødte efter to skud ved væddeløbsbane

Det var en fejlslagen handel med 50 kilo hash, der medførte, at en 26-årig aarhusiansk rapmusiker sidste sommer blev dræbt af to skud ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

Det mener specialanklager Birgitte Ernst, Østjyllands Politi, der onsdag i Retten i Aarhus har gjort rede for anklagemyndighedens syn på drabet.

Den afdøde - Abukar Hassan Ali - var kendt i det aarhusianske rapmusikmiljø under kunstnernavnet Shmur.

En 42-årig mand er tiltalt for at have affyret to skud, der ramte offeret i henholdsvis brystet og i ryggen.

Våbnet var ifølge politiets undersøgelse en halvautomatisk pistol af mærket Glock 9 millimeter.

Dødsårsagen var ifølge anklageren forblødning.

Drabet skete ifølge specialanklageren under særdeles makabre omstændigheder.

Den aarhusianske rapper døde ikke øjeblikkeligt.

Han slæbte sig ifølge anklageren afsted hen over grusparkeringspladsen ved væddeløbsbanen.

Et af de to skud kan ifølge anklageren være afgivet på en meters afstand fra sideruden på den mistænkte gerningsmands Jeep Cherokee.

Nægter sig skyldig i manddrab

En borger, der befandt sig nær gerningsstedet, slog alarm til politiet. Der blev iværksat genoplivning, men mandens liv stod ikke til at redde.

Ifølge anklageren var den aarhusianske rapmusiker sælger af hashen til en samlet værdi af 1,8 millioner kroner.

To personer på henholdsvis 22 og 26 år var ifølge anklageren på ’sælgerens hold’. De skal ifølge anklageren dømmes for medvirken til narkohandel.

Køberen var ifølge anklageren den 42-årige mand. Hvad der efter anklagemyndighedens opfattelse gik galt ved handelen, har Birgitte Ernst ikke uddybet.

Den drabstiltalte erkender sig ifølge sin forsvarsadvokat Henrik Stagetorn skyldig i at have forsøgt at medvirke ved hashhandelen og besiddelse af skydevåben.

Men han nægter sig skyldig i manddrab. Der var ifølge advokaten tale om lovligt nødværge, som under visse omstændigheder kan være straffri.

Advokaten har ikke uddybet det yderligere på nuværende tidspunkt.

Retten har afsat syv dage til sagens behandling, og der ventes dom i i oktober.

