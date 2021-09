»Hvorfor skal en far dog rende rundt på barsel, hvis børnene søger mor mest?«

Med et smil i støvregnen skridter Mia Schandorff Axen over gårdspladsen ved den nedlagte landejendom i Sæby på Vestsjælland. Familien er ved at få lavet nyt køkken, men så er det godt, Mia Schandorff Axen kan servere kaffe i den ombyggede lade.

Hele familien, Mia Schandorff Axen på 33 år, hendes mand, Tim, også 33 år, og de to døtre Katniss og Alana, har indtaget det store rum med alle deres ting. Her står familiens cykler og en træningsmaskine. Der er bygget en bar i fuld størrelse i det ene hjørne, og her hænger en lille hvid kjole med et lilla bånd. Det er den kjole, Katniss havde på som brudepige til forældrenes bryllup. Nu kan Alana passe den og elsker at have den på.