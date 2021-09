Folketinget drøfter nye evakueringer fra Afghanistan

Regeringen forhandler lige nu med flere af Folketingets partier om at evakuere et større antal lokale NGO-ansatte fra Afghanistan. Det bekræfter flere kilder over for Politiken.

Onsdag eftermiddag oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Twitter, at yderligere 15 personer er blevet evakueret fra Afghanistan. Men det er de danske myndigheders opfattelse, at der kan opstå muligheder for at evakuere endnu flere personer fra Afghanistan i den kommende tid.