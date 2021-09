KL vil indføre plejeløfte for sosu-hjælpere

Kommunernes Landsforening (KL) vil indføre et plejeløfte, hvor nyuddannede sosu-hjælpere og -assistenter skal give hånd på, at de vil gøre deres job med værdighed, medmenneskelighed og faglig stolthed, skriver Jyllands-Posten.

Forslaget er en del af KL’s handlingsplan, der skal øge rekruttering på området.

»Et plejeløfte vil understrege vigtigheden af, at medarbejderne i ældreplejen udfører et meget vigtigt og anerkendelsesværdigt job«, siger Michael Ziegler (K), formand for KL’s løn- og personaleudvalg.

Ældre Sagen er begejstret for forslaget, som de ser som et redskab til at løfte ældreplejen og sosu’ernes faglige stolthed.

FOA: En autorisation vil være bedre

Sektorformand i Foa Torben Klitmøller Hollmann siger til avisen, at han godt kan se intentionerne, der ligger til grund for forslaget.

»De er smukke og fine, og det er selvfølgelig godt, at arbejdsgiverne gerne vil anerkende vigtigheden af det arbejde, der udføres i ældreplejen og samtidig understrege værdier som medmenneskelighed, relationer og værdighed. Men hvad er et løfte værd, hvis man ikke får arbejdsvilkår, hvor man har mulighed for at overholde løftet?«.

Han mener i stedet, at der skal være en autorisation til sosu-hjælperne. Autorisation vil betyde, at sosu-hjælper bliver en beskyttet titel. Torben Klitmøller Hollmann mener, at en autorisation vil være med til anerkende sosu’erne, mens den også vil pille brodne kar ud.

Det mener Michael Ziegler dog ikke er den rigtige løsning. Det skyldes blandt andet, at de mange ufaglærte, der arbejder i ældreplejen ifølge ham vil blive sendt »helt ud i mørket«, hvis man laver autorisation for sosu’erne.

ritzau