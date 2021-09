40.000 danskere har fået trukket gæld til Rigspolitiet i lønnen

Omkring 40.000 danskere er i det første halve år af 2021 blevet trukket i deres løn for at afdrage på misligholdt gæld til Rigspolitiet. Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

»Når folk får en bøde, så skal den naturligvis betales. Det handler om vores retsfølelse. Rigspolitiet er en af de store offentlige kreditorer, og det er et vigtigt skridt, at vi nu har fået inddrivelsen af gæld til Rigspolitiet godt i gang i vores inddrivelsessystem«, udtaler skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Gældsstyrelsen har fået mulighed for at inddrive gæld som eksempelvis bøder til politiet og sagsomkostninger ved at trække i borgernes løn. Det sker med styrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM. I første halvdel af 2021 har Gældsstyrelsen inddrevet omkring 230 millioner kroner for Rigspolitiet. I hele 2020 fik Rigspolitiet 90 millioner i kassen.

»Gældsstyrelsen har arbejdet hårdt på at få gælden gjort klar til det nye system. Der er sendt mange tusinder af varsler om lønindeholdelse til skyldnere, og det gør mig rigtig glad, at den samlede inddrivelse af gæld til Rigspolitiet har fået et løft. Der er dog stadig en del gæld til Rigspolitiet, der skal flyttes til Gældsstyrelsens nye system, så vi hviler ikke på laurbærrene«, siger skatteministeren.

Samlet gæld på 12,8 milliarder kroner

Lønindeholdelsen foregår i praksis sådan, at man hæver trækprocenten for borgeren, der skylder penge. Det vil sige, at beløbet er trukket, allerede inden lønnen kommer ind på bankkontoen.

Danske borgere har ifølge Skatteministeriet i alt 12,8 milliarder kroner misligholdt gæld til Rigspolitiet. Omkring 5,3 milliarder kroner af det er nu flyttet til det nye inddrivelsessystem.

Mere end 500 ud af de 560 offentlige kreditorer er blevet helt eller delvist koblet til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.

ritzau