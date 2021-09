Leif Beck Fallesen: Det er for sent at gribe ind over for boligpriserne

Før sommerferien var regeringen under et massivt pres for at gribe ind på det glohede boligmarked. Nationalbanken og internationale organisationer som OECD og IMF opfordrede regeringen til at bremse de store prisstigninger på boliger. Regeringens egne rådgivere i Det Systemiske Risikoråd henstillede i juni til, at boligejernes adgang til nye afdragsfri lån bliver strammet.

Intet skete. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) meddelte, at regeringen ikke havde planer om indgreb på boligmarkedet. I næste uge udløber fristen for, at han skal begrunde over for Det Systemiske Risikoråd, hvorfor han ikke har fulgt henstillingen. Foreløbig har regeringen holdt tænkepause, og i den periode er argumenterne for at gribe ind blevet svagere. Temperaturen falder på boligmarkedet.