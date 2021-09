Sådan bliver weekendvejret

Der venter primært en weekend med skyer, byger og relativt kølige temperaturer, men søndag kan der komme en lille smule opklaring til de solhungrende danskere.

Sådan lyder meldingen fra Martin Lindberg, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, fredag morgen. Han fortæller, at det fredag primært er bornholmerne og måske vestjyderne, der kan gøre sig forhåbninger om at få solen at se kortvarigt.

»Der er risiko for regn eller lette byger i stort set hele landet. Det gælder især for den østlige del, men også i Nordjylland først på dagen«, siger meteorologen.

Der bliver dog formentlig ikke tale om de helt store mængder, da Martin Lindberg kun forventer mellem to og tre millimeter regn.

I forhold til temperaturerne så bliver det i løbet af dagen varmest at opholde sig i det østlige Danmark med temperaturer mellem 14 og 17 grader. I Jylland bliver det mellem 12 og 15 grader.

»Lørdag bliver vejret lidt bedre«, siger Martin Lindberg.

»Men der vil fortsat være lette byger hist og her, selv om det holder mest tørt«.

Det meste af dagen vil det fortsat være temmelig skyet over hele landet, men der er ifølge meteorologen mulighed for et par enkelte solstrejf på Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster. Temperaturen ventes at ligge mellem 14 og 17 grader, men da vinden samtidig aftager en smule i forhold til fredag, så kan det føles lidt varmere.

»Søndag kommer der mærkbart køligere luft end dagene før. Det giver temperaturer på 12-15 grader i hele landet, men til gengæld så bliver det mest tørt i hele landet«, siger Martin Lindberg.

Søndag bliver der også bedre muligheder for at få solen at se med lidt til nogen sol i de østlige egne, hvilket i løbet af dagen spreder sig til Jylland.

»Skyprognosen er ret usikker, men jeg tror, at de fleste har en chance for at få lidt til nogen sol søndag«, slutter meteorologen.

ritzau