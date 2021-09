De havde et godt liv i Kabul. Nu sidder de i Thyregod: Vi starter forfra nu. Det her er år nul

Et af de danske ord, han har lært sig, er »tak«. Musla sidder på en stol midt på gulvet i et værelse på Røde Kors asylcenter i Thyregod ved Vejle og forsøger at formulere de følelser, han sad med på det første danske militærfly ud af Kabul for fire uger siden.

»Alle os her takker de danske myndigheder. De gjorde et godt job, det kan vi alle sige. Vi er taknemmelige for at være her«.