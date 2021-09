Statsrevisor om manglende it-beredskab i Skat: Det er en af de mest chokerende beretninger, jeg har læst

Skatteministeriets beredskab over for uheld og nedbrud i de centrale it-systemer er »utilfredsstillende og utilstrækkeligt«.

Det konkluderede Folketingets statsrevisorer på et møde fredag. Baggrunden er, at en undersøgelse fra Rigsrevisionen har vist, at Skatteministeriet kun har kunnet kortlægge it-beredskabet for 7 ud af ministeriets cirka 230 it-systemer, hvoraf de 45 vurderes som kritiske for skatteopkrævning og udbetalinger til borgerne.