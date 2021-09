En borger faldt om med hjertestop, men 112-opkald kunne ikke viderestilles

Når en person falder om med hjertestop, så bliver minutter - ja, faktisk sekunder - afgørende for personens chance for at overleve. Det kan derfor have fatale konsekvenser, hvis man ikke kan komme igennem til vagtcentralen, som kan sende både ambulancehjælp og hjerteløbere afsted. Og det var netop det, der skete torsdag i Region Hovedstaden.

Berlingske har i den seneste tid afdækket, hvordan tusindvis af opkald til 112-vagcentralen er mislykkedes i Region Hovedstaden. Fredag kunne avisen så fortælle, at en borger torsdag var faldet om med hjertestop, hvorefter et vidne forgæves prøvede at få fat i vagtcentralen.