Troels Lund Poulsen: Ingen bred aftale uden flere penge til landbruget

Venstre vil ikke være en del af en klimaaftale for landbruget, hvis regeringen ikke vil komme med yderligere finansiering til den grønne omstilling af sektoren.

Sådan lyder det fra Venstres chefforhandler i landbrugsforhandlingerne, Troels Lund Poulsen, efter statsminister Mette Frederiksen (S) fredag i Politiken gjorde det klart, at der ikke kommer flere penge til forhandlingsbordet.

»Det er klart, hvis regeringens endelige tilbagemelding til venstre er, at der er de penge, der er på bordet – det vil sige nærmest ingen penge til den grønne omstilling – så kommer det her til at koste et sted mellem 10.000 og 15.000 arbejdspladser«.

»Og det kommer vi ikke til at medvirke i. Så kommer regeringen til at lave en anden aftale. Venstre bliver ikke en del af en sådan aftale«, siger han.

Venstre er sammen med resten af blå blok kommet med et udspil til landbrugsforhandlingerne.

Her kræver de en investering i en grøn omstilling af landbruget på 750 millioner kroner om året.

Men overfor Politiken har Mette Frederiksen afvist at smide flere penge i en aftale.

»Det er jo ikke sådan, at vi har en kasse, der ikke er nogen, der skal finansiere. Så de beder om, at danskerne skal finansiere en større del af klimaomlægningen i landbruget. Bare lige så vi får det afklaret. Det er ikke vores udgangspunkt«, lyder det.

Troels Lund Poulsen hører ikke Mette Frederiksens udmelding, som at Venstre er smidt ud af Landbrugsforhandlingerne. Derfor vil partiet fortsat møde op.

Venstre er også klar til at forhandle om et bindende klimamål, som Mette Frederiksen har sagt bliver nødvendigt for en aftale.

Men det kræver den føromtalte finansiering.

»Det er ikke noget, der er vokset i vores have, at man skal have et bindende klimamål for kun en sektor«.

»Omvendt har vi sagt, at det må vi diskutere ved forhandlingsbordet. Men det kræver, at der kommer penge på bordet«, siger Troels Lund Poulsen.

