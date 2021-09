»Der er rigeligt med penge i forvejen«: Landbrugsaftale må nås med 22 milliarder

De 22,6 milliarder kroner, som en grøn landbrugsaftale forhandles på baggrund af, er ’voldsomt mange penge’, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S).

Derfor kommer regeringen ikke til at smide flere penge på bordet, sådan som de borgerlige partier ellers ønsker det.

Det siger Prehn ved Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

»Jeg synes, at blå blok skal til at finde ud af, om de først og fremmest er ambitiøse om klimaet, eller om det endnu en gang handler om at presse flere penge«.

»Der er rigeligt med penge i forvejen, vi har masser af landbrugsstøtte, så vi skal ikke til at give mere. Vi burde kunne nå frem til en løsning på baggrund af de 22,6 milliarder, vi sidder med nu«, lyder det.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har over for Politiken afvist at skaffe flere penge.

»Det er jo ikke sådan, at vi har en kasse, der ikke er nogen, der skal finansiere. Så de beder om, at danskerne skal finansiere en større del af klimaomlægningen i landbruget. Bare lige så vi får det afklaret. Det er ikke vores udgangspunkt«, lyder det.

På spørgsmålet om, hvorvidt det så er et nej, svarer Mette Frederiksen:

»Det er et nej«, sagde hun lørdag morgen til Politiken.

Hun har desuden slået fast, at en aftale - uanset om den bliver bred eller smal - skal indeholde et bindende mål for, hvor stort et CO2-udslip landbruget må have.

Sådan et mål er ifølge Rasmus Prehn vigtigt, fordi det er ’styrende og forpligtende’.

»Ellers bliver det et tomt slag i luften«, siger han.

Venstre er sammen med resten af blå blok kommet med et udspil, hvor de efterlyser flere penge til den grønne omstilling af landbruget.

Og hvis ikke regeringen kommer med yderligere finansiering, vil Venstre ikke være en del af en klimaaftale for landbruget.

Det slog Troels Lund Poulsen, Venstres chefforhandler i landbrugsforhandlingerne, fast tidligere lørdag.

»Det er klart, hvis regeringens endelige tilbagemelding til Venstre er, at der er de penge, der er på bordet – det vil sige nærmest ingen penge til den grønne omstilling – så kommer det her til at koste et sted mellem 10.000 og 15.000 arbejdspladser«.

»Og det kommer vi ikke til at medvirke i. Så kommer regeringen til at lave en anden aftale. Venstre bliver ikke en del af en sådan aftale«, lød det.

ritzau