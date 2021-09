Pia Kjærsgaard kunne ikke skjule det, da Martin Henriksen holdt kandidattale på partiets årsmøde i Herning:

Nede i salen skældte hun ud og pegede tommelfingeren nedad i retning af Henriksen, da han fra podiet erklærede, at Dansk Folkeparti risikerer at ende som et parti, der ikke er kendt for andet en skandalesager og »ævl og kævl«.