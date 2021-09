Mand stukket ned i eget hjem er i stabil tilstand

En mand på 31 år er søndag uden for livsfare. Tidligere på dagen var meldingen, at hans tilstand var kritisk, efter at han blev stukket med en kniv i sit hjem i Nørresundby kort før klokken 07.29, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Den formodede gerningsmand er anholdt. Det skete, cirka 10 minutter efter at der var blevet slået alarm til politiet, oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Anders Uhrskov. Han forklarer, at politiet hurtigt kom på sporet af manden takket være vidner.

»Vi træffer nogle mennesker udenfor, da vi når frem til adressen for anmeldelsen. Her får vi oplysninger, der peger i hans retning«, siger Anders Uhrskov.

Manden, der blev ramt af knivstik, blev hurtigt bragt til sygehuset for at få behandling. Han er søndag eftermiddag indlagt på Aalborg Universitetshospital. Han slog ikke selv alarm om overfaldet.

Politiet kan søndag ikke oplyse, hvorvidt eller hvilken relation der er mellem mændene. Dog er det oplyst, at der er tale om to mænd på henholdsvis 31 år og 28 år.

Den 28-årige skal fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg omkring klokken 16.30, meddeler Nordjyllands Politi i et tweet. Det er dog ikke oplyst, hvad manden er sigtet for, eller hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Knivstikkeriet skete i den ramte mands hjem på Vesterbrogade i Nørresundby. Den mistænkte gerningsmand blev anholdt på Østerbro i Aalborg klokken 07.40. I forbindelse med efterforskningen har et stort område omkring Vesterbrogade i Nørresundby været afspærret.

