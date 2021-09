Thulesen Dahl om Pia Kjærsgaards formandsudtalelser: »Er det ikke bare fantastisk?«

DF-formand Kristian Thulesen Dahl glæder sig over, at hans forgænger, Pia Kjærsgaard, ikke vil afvise, at hun på et tidspunkt kan gå efter at genindtræde på formandsposten.