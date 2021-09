Pia Kjærsgaard finder Martin Henriksens tale »malplaceret«

Pia Kjærsgaard virkede en anelse forundret over spørgsmålet.

Hun havde netop holdt tale på Dansk Folkepartis årsmøde søndag eftermiddag og blev nu oplyst af en journalist om, at partiformand Kristian Thulesen Dahl havde sagt, at den nye doktrin om, at der efter årsmødet vil blive slået hårdt ned på urostiftere, også gælder Pia Kjærsgaard. Kjærsgaard, der vel at mærke kort forinden i sin tale igen havde langet ud efter det genvalgte hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen.