Når der råbes »Ost!« eller et andet kodeord, løber pusherne ud og skjuler hashen

Ligesom den græske kongesøn Sisyfos var dømt til for evigt at rulle en sten op ad en bjergside blot for at se den rulle fra ham, hver gang han nåede toppen, er Københavns Politi for evigt dømt til at storme Pusher Street, arrestere nogle pushere og konfiskere noget hash, hvorefter handlen går i gang igen. For tiden går politiet gennem gaden op til fire gange om dagen, men trods den intense aktivitet er den tid, hvor det på Christiania var en del af almendannelsen at fortælle sine børn, at politiet var de onde og pusherne de gode, ved at rinde ud.

»Politiet har faktisk forstået, at Christiania ikke kun er Pusher Street. Faktisk er de bedre til at forstå det, end pressen er«, siger Jane Weltz, der er 68 år og en af de op mod 200 christianitter, der under mottoet ’Nok er nok’ kæmper for, at den udgave af den verdensberømte gade, hvor vold, grådighed, bander og profit er vigtigere end menneskeliv, skal være fortid.