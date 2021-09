Kritikken fra 341 kvinder afvises: »Der er jo ingen, der siger, at faren eller medmoren skal tage sin øremærkede barsel i starten«

I en kronik i Politiken har 341 kvinder skrevet under på, at de ikke mener, det er den rigtige måde at skabe ligestilling at afkorte morens barsel. Kvinderne mener, at moren har ret til at beholde den nuværende længde barsel, fordi kvindekroppen gennemgår store fysiske ændringer gennem graviditet og fødsel.

»Det vil også reducere mødre til en slags fødemaskiner. Først beder man den nyfødte mor tilsidesætte alt, hvad der hidtil udgjorde hendes liv og tilværelse, for at hellige sig ammeetablering og højtbesungen hud-mod-hud-kontakt. Dernæst vil man efter kort tid bede hende tilsidesætte alt det nyvundne; alt dét, hun netop har investeret al sin tid, alle sine kræfter - sit liv – i at opbygge?«