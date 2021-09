Regeringen skærper overvågningen af boligmarkedet, men afviser råd om indgreb

Regeringen afviser at følge henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd om at gribe ind på boligmarkedet.

Rådet henstillede i juni til, at muligheden for afdragsfrihed for højt forgældede låntagere blev begrænset.

Den henstilling følger regeringen dog ikke. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Det skyldes ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S), at udviklingen tyder på, at der er kommet mere ro på.

»Det er gode tegn, og derfor er der heller ingen grund til at gribe ind her og nu, hvor vi samtidig ser, at dansk økonomi er sund«.

»Husholdningernes økonomi er robust, og bankerne er stabile«, siger han i meddelelsen.

Selv om regeringen ikke vil gribe ind her og nu, skærpes overvågningen af boligmarkedet.

»Det mener jeg er rettidig omhu, mens vi nu forhåbentlig går fra coronatider til mere almindelige tider - også på boligmarkedet«, lyder det fra Kollerup.

ritzau