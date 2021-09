De tog livet af Skat: Vi vidste ikke, at det stod så galt til

To embedsmænd med en lang fortid i Finansministeriet blev i 2012 indsat som den nye topledelse i Skatteministeriet. Deres opgave var at gennemføre en spareplan, som konsulentfirmaet McKinsey havde udarbejdet, og det gjorde de uden at stille spørgsmål til den. Undervejs blev 375 ansatte i Skat fyret.

Og det var først flere år senere, at de to embedsmænd opdagede, at McKinsey-rapporten »hvilede på et spinkelt grundlag«, og at Skat ikke var en velfungerende organisation, men stærkt nødlidende efter 7-8 år med konstante besparelser.