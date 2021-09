Brand på bosted har kostet et menneskeliv

En person er fundet død efter en stor brand på et bosted på Møn onsdag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet fik melding om flammer på Kernen ved Hårbølle lidt efter klokken 5 onsdag morgen. Det var en nabo, der slog alarm, har vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen oplyst. Alle unge, der er tilmeldt døgninstitutionen, er i god behold. Den afdøde er formentlig en ansat på stedet, lyder det fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. Den afdødes identitet er dog sidst på formiddagen ikke endelig fastlagt.

Det er en voldsom brand, men om noget taler i retning af, at branden kan være blevet påsat, har vicepolitiinspektøren onsdag formiddag ikke umiddelbart ønsket at udtale sig om. Teknikere fra Rigspolitiet er sat på opgaven med at klarlægge årsagen.

Politiet oplyser, at der er iværksat psykologstøtte til de berørte – herunder til de unge. Kernen er et opholdssted, som er normeret til fire unge eller børn og med otte medarbejdere. Det fremgår af hjemmesiden for Fællesskabet Fanefjord Fond, som driver Kernen og andre institutioner. Målgruppe er i alderen fra 13 til 18 år med sociale, emotionelle og/eller faglige vanskeligheder.

Opdateres ...

Ritzau