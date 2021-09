»Jeg tror, at vi alle sammen sidder lidt rystede tilbage over de ting, som ser ud til at være foregået«

De ansatte i Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, lever normalt bedst i skyggen, men i sommeren 2020 kom spiontjenesten i usædvanlig grad i offentlighedens søgelys, da den øverste chef og flere af hans kolleger fra ledelsesgangen blev fritaget fra tjeneste.

Baggrunden for hjemsendelsen var en særlig undersøgelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne – det kontrolorgan, som er sat i verden for at holde øje med de hemmelige tjenester – som mistænker FE for ulovlig overvågning. Ifølge tilsynet har FE indhentet og videregivet »en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere« og har løbende givet tilsynet urigtige oplysninger om den ulovlige overvågning.