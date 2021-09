Brøndby har færrest kvinder i byrådet: »Det er ikke et spørgsmål om køn. Det er et spørgsmål om dygtighed«

Får Brøndby nogensinde en kvindelig borgmester?

»Først vil jeg sige, at jeg er rigtig ked af, at der ikke er flere kvinder i byrådet. Jeg havde samme problem, da jeg sad i Triatlonforbundet, hvor der ikke var nogen, der stillede op til bestyrelsen. Jeg så helst, at der kom mange flere kvinder, end der er, og jeg tror, der er ved at ske noget«.